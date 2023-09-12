В Офісі Президента прокоментували удари по Севастополю

13 вересня 2023, 20:54

Нічні атаки на Севастополь стають обґрунтованою стратегічною відповіддю на спроби росії "перетворити голод на зброю" та важливим заходом для забезпечення безпеки торговельних маршрутів. Про це повідомив Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України, у своєму дописі в соціальних мережах в середу, 13 вересня.

"Демілітаризація Чорноморського флоту росії — це реальна довгострокова гарантія безпеки регіональних торговельних шляхів та зернового коридору. Це єдина правильна відповідь на спроби росії перетворити голод на зброю і єдиний спосіб забезпечити безперебійне постачання зерна до країн Сходу та Африки", - написав він.

Радник голови Офісу Президента також підкреслив, що збільшення обороноздатності Збройних сил України є необхідним кроком на шляху до реалізації цієї стратегії. Результати цього зростання потужностей стали очевидними під час нічних атак на Севастополь.

📌Варто нагадати, що вночі на 13 вересня сталися вибухи в Севастополі. Пізніше міністерство оборони російської федерації заявило про атаку 10 крилатими ракетами на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе, що призвело до пошкодження двох кораблів.

📌Відповідно до Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у Севастополі було уражено великого десантного корабля та підводного човна росії.

📌Збройні сили України також підтвердили успішні удари по засобах військово-морських сил та портовій інфраструктурі окупантів.

📌За даними нідерландської моніторингової групи Oryx, великий десантний корабель "мінськ" був повністю знищений та не підлягає відновленню.