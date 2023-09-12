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Суспільна думка
Події
13 вересня 2023, 21:11

Бійці ЗСУ потопили черговий російський катер «Тунець» у Чорному морі

У середу, 13 вересня, Силами оборони півдня було потоплено російський катер типу КС-791 "Тунець" в Чорному морі. Про це повідомляється у соцмережах Військово-морських сил ЗСУ.

📢У повідомленні ВМС говориться: "У північно-західній частині Чорного моря Силами оборони півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 "Тунець". Разом до перемоги!"

❗Також важливо відзначити, що 13 вересня сталися вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. Пізніше міністерство оборони російської федерації повідомило про нібито атаку 10 крилатими ракетами на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе. Крім того, було оголошено про ураження великого десантного корабля "мінськ" та підводного човна "ростов-на-дону".

🔥Нагадаємо, що раніше, 3 вересня, українські військові вже знищили російський катер "Тунець" у Чорному морі під час спроби висадки десанту, ліквідувавши при цьому шістьох російських окупантів.

Джерело: "Військово-Морські Сили ЗС України"
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