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Суспільна думка
Події
13 вересня 2023, 12:57

У ніч на 13 вересня 2023 року знищено 32 “Shahed-136/131”

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

🛬 Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”.

Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

💥 За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131”.

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Джерело: "Повітряні сили ЗСУ"
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