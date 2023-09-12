У ніч на 13 вересня 2023 року знищено 32 “Shahed-136/131”

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.
🛬 Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”.
Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.
До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
💥 За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131”.
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