13 вересня 2023, 13:03 Судитимуть «директора» окупаційного лісництва з Луганщини за державну зраду Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно головного лісничого «Біловодського лісомисливського господарства» за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Слідством встановлено, що навесні 2022 року місцевий мешканець, будучи працівником правоохоронного органу, зрадив присязі та пішов на співпрацю з ворогом. Обвинувачений обійняв посаду «директора» в незаконно створеному органі окупаційної влади – «державному унітарному підприємстві лнр «Біловодське лісомисливське господарство». Так звана «державна установа» підпорядковується фейковому «міністерству природи лнр». Дотепер чоловік активно співпрацює з представниками Мінприроди Новосибірської області рф, проводить спільні наради та просить про допомогу в закупівлі необхідної техніки. Йому загрожує покарання – 15 років позбавлення волі або довічне, з конфіскацією майна. Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську. Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Джерело: "Луганська обласна прокуратура" irtafax.com