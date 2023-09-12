ЄС продовжив глобальні санкції щодо росії за війну проти України

13 вересня 2023, 16:54

Європейський союз оголосив про продовження санкцій щодо фізичних та юридичних осіб з росії, які мають відношення до порушень територіальної цілісності України. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою Ради ЄС у середу, 13 вересня.

За звітом, санкції передбачають обмеження поїздок фізичних осіб, замороження активів і заборону надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам. Вони залишаються в силі щонайменше до 15 березня 2024 року.

"Ці санкції залишаються чинними щодо майже 1800 фізичних та юридичних осіб, багато з яких були обрані в якості об'єкта санкцій у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України", - йдеться в заяві.

Під час розгляду санкцій, Рада ЄС також відзначила рішення не продовжувати включення до списку чотирьох осіб. Ймовірно йдеться про людей, імена яких було оприлюднено раніше: «Особи, проти яких санкції можуть не продовжити: наближений до путіна бізнесмен Григорій Берьозкін, мільярдер Фархад Ахмедов і колишній глава Ozon, російської компанії електронної комерції, – Олександр Шульгін.»

"Європейський союз зберігатиме свою підтримку Україні та її народу, надаючи фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, доки це буде необхідно", - зазначено в заяві Ради ЄС.