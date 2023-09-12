СБУ викрила ще п’ятьох «чиновниць»-колаборанток з Луганщини

13 вересня 2023, 17:10

Служба безпеки України викрила ще п’ятьох чиновниць-колаборанток з Луганщини, які перейшли на бік ворога. Нині вони працюють в окупаційних «державних структурах», які імітують соціальний захист та «турботу» рашистів про жителів напівзруйнованих населених пунктів.

Серед них – троє експрацівниць Пенсійного фонду України із Сєвєродонецька, Рубіжного та Новопскова.

Колишні рядові службовиці ПФУ при окупантах «вибились у начальство». Їх призначено начальницями так зв. «УПФ лнр» у містах Сєвєродонецьку та Рубіжному», а також заступником начальника «УПФ лнр в Новопсковском районе».

Крім того, задокументовано колабораційну діяльність двох колишніх чиновниць із Сєвєродонецька, які залишилися на окупованій території та пішли служити новій владі.

Нині зловмисниці керують «отделом по делам семьи и детей» та «отделом обращения граждан» в окупаційних адміністраціях міста Сєвєродонецька та Кремінського району (незаконно створена окупантами адміністративна одиниця).

Правопорушниці отримали повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, яка за колабораційну діяльність передбачає до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування. Його проводять слідчі ГУ СБУ в Донцькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.