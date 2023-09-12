Румунія знову знайшла уламки БпЛА після атаки росіян на Одещину

13 вересня 2023, 17:47

У районах румунських населених пунктів Нуферу і Вікторія були знайдені рештки, які, ймовірно, представляють собою фрагменти безпілотника. Про це 13 вересня повідомило Міністерство оборони Румунії.

Зазначається, що ці уламки були виявлені екіпажем вертольота IAR 330 Puma Повітряних сил Румунії близько 11:30 у середу. Фрагменти літального апарата були розкидані на площі кілька десятків метрів.

🚁Румунські військові також повідомили, що згідно з установленими процедурами, на місце події був відправлений ще один гелікоптер Повітряних сил Румунії зі спеціалізованою групою на борту "для проведення попередніх досліджень та збору зразків".

📌Згідно зі звітом видання Digi24, мова йде про територію, що розташована за 14 кілометрів від кордону з Україною, та понад 20 кілометрів прямо від порту Ізмаїл.

📞У середу, місцеві жителі зробили два повідомлення до румунських екстрених служб про падіння об'єктів з неба.

📌Раніше, вночі 13 вересня, було зафіксовано атаку російських військ на Одеську область за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів. Ця атака призвела до пошкодження припортової інфраструктури та поранення сімох людей.

📅Нагадаємо, 9 вересня Міністерство закордонних справ Румунії висловило протест росії щодо порушення повітряного простору країни та виявлення фрагментів російських безпілотних літальних апаратів.