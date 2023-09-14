Ситуація щодо російського вторгнення на 14.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 270970 осіб, знищено підводний човен ворога – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб,
- танків ‒ 4599 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18) од,
- артилерійських систем – 5944 (+42) од,
- РСЗВ – 769 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
- підводні човни - 1 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 889 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!