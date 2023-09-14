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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
14 вересня 2023, 12:44

Ситуація щодо російського вторгнення на 14.09.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже понад 270970 осіб, знищено підводний човен ворога – Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 270970 (+620) осіб,
  • танків ‒ 4599 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8810 (+18) од,
  • артилерійських систем – 5944 (+42) од,
  • РСЗВ – 769 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 517 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4697 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+1) од,
  • підводні човни - 1 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8458 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 889 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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