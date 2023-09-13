14 вересня 2023, 21:09

Українські збройні сили провели атаку на два патрульні кораблі російського флоту в південно-західній частині Чорного моря. Про це повідомили у відомстві стратегічних комунікацій Збройних сил України в четвер, 14 вересня.

У повідомленні сказано: "Вранці 14 вересня Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу Василь Биков окупаційного флоту рф у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження".

📌Патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" є російськими корветами третього рангу з керованим ракетним озброєнням для ближньої та дальньої морської зони. Вони призначені для патрулювання територіальних вод, контролю 200-мильної виключної економічної зони та інших морських областей.

📅Нагадаємо, що у ніч на 13 вересня в Севастополі пролунали вибухи, і пізніше міністерство оборони російської федерації повідомило про атаку, під час якої було запущено 10 крилатих ракет на судноремонтний завод ім. С. Орджонікідзе та пошкоджено два кораблі.

✅Своєю чергою, Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що у Севастополі було уражено великий десантний корабель та підводний човен росіян.

✅ ЗСУ підтвердили успішні удари по засобах ВМС та портовій інфраструктурі окупантів.

✅За даними нідерландської моніторингової групи Oryx, великий десантний корабель Мінськ був повністю знищений.

* фото ілюстративне