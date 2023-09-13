У ніч на 14 вересня 2023 року знищено 17 “Shahed-136/131”

У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – рф.
🛬 Усього зафіксовано пуски 22 “шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
💥 За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
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