Шістьом «посадовцям» органів «влади» так званої «лнр» з Луганщини повідомлено про підозру

14 вересня 2023, 12:57

За процесуального керівництва Сєвєродонецької, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру шістьом псевдоначальникам окупаційних органів «влади» у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жителі Рубіжного, Сєвєродонецька, Новопсковщини, Кремінної та Станиці Луганської у 2022 році підтримали дії країни-агресора та почали співпрацювати з ворогом.

Підозрюваними виявились експрацівники пенсійних фондів, служби у справах дітей, районної державної адміністрації та співробітник транспортного підприємства.

Перші троє очолили «управління пенсійного фонду лнр в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Новопсковському районі».

Ще одна стала «начальником відділу у справах сім’ї та дітей адміністрації міста Сєвєродонецька лнр».

Також двоє нині керують «відділом звернень громадян адміністрації Кремінського району лнр» та «відділом житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, архітектури та містобудування адміністрації Станично-Луганського району лнр».

Дотепер колаборанти організовують роботу вказаних підрозділів за законодавством псевдореспубліки та насаджують окупаційний режим.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.