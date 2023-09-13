Загинув шестирічний хлопчик на Херсонщині під час російського обстрілу

14 вересня 2023, 13:50

У селищі Новодмитрівка, що розташоване в Білозерській селищній громаді Херсонського району, сталася трагедія: внаслідок артилерійського обстрілу, який проводили російські окупанти, загинув шестирічний хлопчик, а його 13-річного брата поранено. Про це інформує Херсонська обласна прокуратура. Артилерійські снаряди приземлились на приватний будинок та його подвір'я.

"За даними слідства, вночі 14 вересня 2023 року після півночі окупанти здійснили артилерійський обстріл села Новодмитрівка в Білозерській громаді Херсонської області. Ворожі снаряди завдали удару по приватному будинку та його подвір'ю. У результаті цієї трагедії загинув шестирічний хлопчик, а його тринадцятирічного брата госпіталізували в лікарню у важкому стані", - повідомляється у телеграм-каналі прокуратури.

Крім того, під обстрілом опинились троє сусідів, які намагалися надати допомогу постраждалим, але теж потрапили під артилерійський вогонь росіян. Пошкоджено декілька приватних будинків та господарських споруд.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, що під обстріл потрапила також карета швидкої допомоги. Автомобіль був пошкоджений, але медичний персонал не постраждав.

Наразі, згідно з процесуальним керівництвом Олешківської окружної прокуратури, розпочато розслідування щодо порушення законів і звичаїв війни, яке супроводжується обвинуваченням у вчиненні умисного вбивства.

📅Нагадаємо, в ніч на 14 вересня росія здійснила атаку на чотири області України за допомогою 22 ударних безпілотників Shahed-136/131. У результаті протиповітряна оборона збила 17 "шахедів".