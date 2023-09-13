Болгарія дозволила імпорт українського зерна після 15 вересня

14 вересня 2023, 14:03

Національні збори Болгарії прийняли рішення підтримати скасування обмежень на імпорт української агропродукції після 15 вересня. За інформацією видання The Sofia Globe від четверга, 14 вересня, рішення отримало підтримку 124 депутатів парламенту, проти були 69, а п'ятеро утрималися від голосування.

Під час двогодинних дебатів міністр сільського господарства Кирил Ватев, який раніше підтримував продовження обмежень, виступив на користь скасування заборони. Він стверджує, що макроекономічні показники, представлені Кабміном, переконали його, що це не загрожує економіці країни. Ватев обіцяє посилити контроль за українськими товарами, зокрема, зерном.

Уряд Болгарії також висловив підтримку цьому рішенню, вважаючи, що воно сприятиме зниженню цін на харчові продукти та зменшенню інфляції.

📅 Раніше Болгарія вирішила не продовжувати заборону на імпорт українського зерна, що була запроваджена до цього.

❗Також важливо відзначити, що 12 вересня Польща прийняла рішення про збереження заборони на імпорт української агропродукції до кінця року, яка раніше мала діяти до 15 вересня.