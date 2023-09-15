Ситуація щодо російського вторгнення на 15.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 271,4 тис. осіб, знищено понад 5 970 артсистем ворога — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб
- танків ‒ 4612 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8814 (+4) од,
- артилерійських систем – 5972 (+28) од,
- РСЗВ – 774 (+5) од,
- засоби ППО ‒ 521 (+4) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4714 (+17),
- крилаті ракети ‒ 1455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8492 (+34) од,
- спеціальна техніка ‒ 889 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!