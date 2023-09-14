Народому депутату Шуфричу повідомлено про підозру у державній зраді

15 вересня 2023, 17:10

Народному депутату Нестору Шуфричу повідомили про підозру у державній зраді. Про це оголосила Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю, 15 вересня.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича, який був агентом федеральної служби безпеки російської федерації (фсб) і координував діяльність російських агентів в Україні. У 2014 році він втік до москви.

Одним з основних завдань Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. Він систематично поширював наративи кремля про те, що українська держава – нібито штучне утворення, що в Україні та росії єдина історія і що українці та росіяни – нібито "один народ". Таким чином, Шуфрич намагався розвивати проросійські настрої в українському суспільстві.

Зараз проводиться 45 обшуків за місцями проживання Нестора Шуфрича та в його близькому оточенні.

Згідно з матеріалами СБУ, нардепу повідомлено про підозру за статтею про державну зраду (ст. 111 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.