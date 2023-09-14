Уражено російський корабель-ракетоносій за допомогою дрону – ЗМІ

15 вересня 2023, 17:24

Експериментальний морський дрон Служби безпеки України (СБУ) наніс удар російському ракетному кораблю "Самум" у Чорному морі. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на джерела в спецслужбі, у п'ятницю, 15 вересня.

«Вчора морський дрон СБУ відправив "повітряну пошту" ракетному кораблю "Самум" неподалік від входу у Севастопольську бухту. "Морський малюк" (назва дрона СБУ) потрапив у задню праву частину російського судна, завдаючи значних пошкоджень, в результаті чого корабель втратив хід», – написав він.

Цаплієнко стверджує, що росіянам довелося відбуксирувати "Самум" на ремонт з великим диферентом на кормі та креном на правий борт.

За його даними, для цієї атаки СБУ використала експериментальний морський дрон, який може працювати в умовах шторму та ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль становила 1,5-2 метри.

📅 Раніше, у відомстві повідомили про ураження двох російських кораблів у Чорному морі. Тоді йшлося про патрульні судна типу "василь биков", які були атаковані у південно-західній частині Чорного моря.

📅 13 вересня у Севастополі під ракетний удар потрапили великий десантний корабель "мінськ" і підводний човен "ростов-на-дону".

* фото ілюстративне