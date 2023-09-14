Розвідка повідомляє: кадиров перебуває у комі – ЗМІ

15 вересня 2023, 21:29

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони, Андрій Юсов, повідомив, що стан голови Чечні, рамзана кадирова, який має близькі стосунки з кремлем, знаходиться в надзвичайно важкому стані. Він повідомив це в коментарі для видання "Обозреватель".

«Так, дійсно, є інформація, що військовий злочинець кадиров перебуває у тяжкому стані — наявні хвороби загострилися і спричинили такий важкий стан. Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Йдеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і йдеться про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у тяжкому стані», - розповів Юсов.

🔸Повідомлення про важку хворобу кадирова надходили протягом останніх місяців. У березні 2023 року німецька газета Bild, посилаючись на колишнього віцепрем'єра Чечні Ахмада Закаєва, який зараз перебуває у вигнанні, повідомила, що у кадирова важка хвороба нирок, і він довіз до Чечні лікаря з ОАЕ, бо не довіряв московським медикам.

🔸Також було зауважено різкі зміни в зовнішності кадирова, зокрема, сильний набряк обличчя та наявність медичного приладу на пальці, що спонукало припускати, що у нього можуть бути проблеми з нирками.

📅Нагадаємо, у вересні минулого року СБУ оголосила Кадирова в розшук у рамках статті 110 ч. 3 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків) та статті 437 частина 2 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресії Кримінального кодексу України Згідно з цими статтями, Кадирову загрожує від десяти років в'язниці до довічного позбавлення волі.