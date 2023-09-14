У ніч на 15 вересня 2023 року знищено 17 “Shahed-136/131”

Вночі 15 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф).
🛬 Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини.
💥 Усі 17 «шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.
Залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та інших складових Сил оборони.
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