Ще двох пособників окупантів з Лисичанська та Старобільськ відправлять під суд

15 вересня 2023, 12:46

Прокурори Лисичанської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жителів за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Слідством встановлено, що колишня помічниця депутата міської ради восени 2022 року обійняла посаду «заступника начальника гуманітарного центру «єдина росія».

Дотепер жінка «керує» процесом розподілу гуманітарної допомоги, більша частина якої надходить з татарстану рф, та залучає волонтерів з-поміж місцевих жителів.

Другий обвинувачений ‒ екскерівник комунального підприємства «Старобільськвода» навесні 2022 року очолив «муніципальне унітарне підприємство «СТАРСЕРВІС» міста Старобільська».

Це підприємство ‒ єдиний постачальник платних комунальних послуг на території міста.

Суб’єкт господарювання зареєстрований у федеральній податковій службі рф та з зібраних коштів сплачує окупантам податки в рублях, поповнюючи так званий «бюджет лнр».

Наразі фігуранти оголошені в розшук.

Особам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.