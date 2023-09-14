Ще двох пособників окупантів з Лисичанська та Старобільськ відправлять під суд

Прокурори Лисичанської та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно двох місцевих жителів за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Слідством встановлено, що колишня помічниця депутата міської ради восени 2022 року обійняла посаду «заступника начальника гуманітарного центру «єдина росія».
Дотепер жінка «керує» процесом розподілу гуманітарної допомоги, більша частина якої надходить з татарстану рф, та залучає волонтерів з-поміж місцевих жителів.
Другий обвинувачений ‒ екскерівник комунального підприємства «Старобільськвода» навесні 2022 року очолив «муніципальне унітарне підприємство «СТАРСЕРВІС» міста Старобільська».
Це підприємство ‒ єдиний постачальник платних комунальних послуг на території міста.
Суб’єкт господарювання зареєстрований у федеральній податковій службі рф та з зібраних коштів сплачує окупантам податки в рублях, поповнюючи так званий «бюджет лнр».
Наразі фігуранти оголошені в розшук.
Особам загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з можливою конфіскацією майна.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.