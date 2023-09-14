За державну зраду судитимуть Януковича та Азарова у справі «Харківських угод»

15 вересня 2023, 13:38

Судовий процес щодо колишнього президента України Віктора Януковича та експрем'єр-міністра Миколи Азарова розпочнеться у зв'язку з їхнім підписанням так званих Харківських угод на користь росії у 2010 році. Цю інформацію оприлюднив Офіс генерального прокурора в п'ятницю, 15 вересня.

Зазначено, що правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Януковича та Азарова. Їх підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що Янукович порушив Конституцію та закон "Про міжнародні договори України", підписавши угоду 21 квітня 2010 року у Харкові, якою було продовжено на 25 років перебування Чорноморського флоту рф на території АР Крим і Севастополя.

Того самого дня Азаров підписав розпорядження про схвалення Кабміном цих Харківських угод на користь росії.

"Колишні керівники держави створили передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їх переозброєння та модернізацію, і, в кінцевому підсумку, – вторгнення збройних сил рф і окупацію АР Криму і Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Окупація Криму дала росії можливість впродовж 2014-2022 років збільшити чисельність особового складу та військової техніки збройних сил рф та створити нові військові підрозділи. Країна-агресор використовувала їх для повномасштабного військового вторгнення 24 лютого 2022 року на територію України.

Оскільки обвинувачені переховуються на росії, – досудове розслідування було проведено Державним бюро розслідувань за спеціальною процедурою (in absentia).

Також суд дозволив арештувати екс-міністра оборони Михайла Єжеля у зв'язку з Харківськими угодами.