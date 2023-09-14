Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 вересня 2023, 14:51

Офіційно повідомили в Генштабі ЗСУ: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 25 боїв. На Бахмутському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, ворог не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України в районі Богданівки.

Своєю чергою Сили оборони в ході наступу мали частковий успіх в районі Кліщіївки. В ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Офіційно: Третя Окрема Штурмова Бригада звільнила н.п. Андріївку. 72 омсбр рф — розбита вщент!

В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби Третя окрема штурмова бригада ліквідувала:

  • начальника бригадної розвідки ворога;
  • трьох комбатів ;
  • та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами та значною кількістю техніки.

Станом на зараз бої тривають, наші підрозділи продовжують закріплюватись на нових позиціях. Відтак про конкретні цифри 200х, 300х противника та інші найцікавіші деталі операції — згодом.

Підкреслюємо, підрозділи 72-ї омсбр рф неодноразово діставали вагомих втрат та поразок від зіткнень з Третьою штурмовою раніше. Тепер, після відновлення та перегрупування, ворог зазнав тотального провалу.

Взяття та утримання населеного пункту Андріївка — наш шлях до прориву на правому фланзі від Бахмута, і ключ до успіху всього подальшого наступу.

❗За результати цих боїв ми платимо високу ціну. І за кров кожного нашого бійця буде відплачено тільки кров’ю.

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: