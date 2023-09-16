Ситуація щодо російського вторгнення на 16.09.2023

За добу Сили оборони знищили 16 артсистем і 4 танки ворога, загальні втрати рф становлять 271 790 осіб – Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 271790 (+350) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4616 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8824 (+10)
- артилерійських систем ‒ 5988 (+16)
- РСЗВ ‒ 774 (0)
- засоби ППО ‒ 521 (0)
- літаків ‒ 315 (0)
- гелікоптерів ‒ 316 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4738 (+24)
- крилаті ракети ‒ 1455 (0)
- кораблі / катери ‒ 20 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8525 (+33)
- спеціальна техніка ‒ 891 (+2)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!