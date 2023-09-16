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Суспільна думка
Події
16 вересня 2023, 21:19

Під російський обстріл на Харківщині потрапила цивільна автівка, загинули люди

У суботу, 16 вересня, сталася атака російськими військовими на цивільний автомобіль у Харківській області, яка призвела до загибелі двох осіб. Інцидент було офіційно підтверджено Офісом генерального прокурора через Telegram.

«російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу с. Стрілка. Попередньо ПТКРом. На сьогодні відомо про двох загиблих – чоловіка та жінку. Зазнав поранення 73-річний цивільний чоловік. Дані уточнюються», – розповіли у прокуратурі.

💥Крім того, сьогодні, приблизно о 11:00, російські окупанти обстріляли село Петропавлівка в Куп'янському районі артилерійськими засобами.

❗ Цей обстріл призвів до поранення цивільного чоловіка та пошкодження автомобіля.

«Наразі на місці події працюють прокурори, слідчі поліції та вибухотехніки для подальшого розслідування цього інциденту». – йдеться в повідомленні.

Джерело: "Офіс Генерального прокурора"
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