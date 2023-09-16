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Суспільна думка
Події
16 вересня 2023, 13:55

Повідомили про перші наслідки атаки росії на Харків

Збройні сили російських агресорів вчинили ракетний удар по місту Харків. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram в суботу, 16 вересня.

За його словами: "Окупанти завдали п’ять ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова. За попередньою інформацією медиків, поранені п’ять цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає".

Синєгубов також додав, що наразі екстрені служби активно працюють на ліквідації наслідків цього ракетного удару.

📅Раніше в суботу стало відомо про ракетний обстріл міста Харків. У цей же день, Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу можливого застосування балістичних ракет у кількох областях України.

📅Нещодавно, нагадаємо, вночі 15 вересня, російські війська випустили в напрямку Хмельницької області 17 дронів-камікадзе, проте сили протиповітряної оборони зуміли збити всі ці безпілотники ворога.

Джерело: "Харківська ОВА"
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