Коломойському збільшено розмір застави майже до 4 млрд гривень

16 вересня 2023, 14:35

Шевченківський районний суд Києва переобрав запобіжний захід для Ігоря Коломойського, якому була пред'явлена нова підозра. Пізно ввечері 15 вересня суд вирішив збільшити розмір застави для бізнесмена, підвищивши її з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйона гривень. Про це повідомили Суспільне та Ґрати.

Прокурор Бюро економічної безпеки пропонував ще вищий розмір застави - 5,877 мільярда гривень, вказуючи на той факт, що Коломойський вийшов з громадянства України та став громадянином Ізраїлю, що може створити ризики щодо переховування за кордоном, впливу на свідків та заважання слідству.

Бізнесмен не планує внести заставу. Його адвокати стверджують, що обвинувачення у заволодінні 5,8 мільярда гривень "ПриватБанку" не обґрунтоване, оскільки не встановлено жодних осіб, які були в злочинній групі, окрім самого Коломойського. За словами сторони захисту, ні "ПриватБанк", ні інші вкладники не подавали заяви про вчинення злочину. Адвокати також наголосили, що "ПриватБанк" на той час був приватним банком, тому завдані збитки могли б вплинути лише на акціонерів, до яких відносився і Коломойський.

📌Нова підозра була пред'явлена Коломойському після того, як його затримали 15 вересня. За даними СБУ, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень. Для цього він створив злочинне угруповання, до якого входили працівники "ПриватБанку", засновником і акціонером якого він був.

📅Також варто зазначити, що 7 вересня Коломойський отримав підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку.

📅До цього він отримав підозру в шахрайстві за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, у 2013-2020 роках Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура після оголошення підозри застосували заходи щодо арешту його активів. Зараз Ігор Коломойський перебуває під вартою в ізоляторі СБУ.