Продають по талонам. Проблеми з пальним в окупованому Криму – АТЕШ

16 вересня 2023, 20:58

У тимчасово окупованому Криму виникли труднощі з пальним, і на місцевих АЗС тепер дозволяють заправляти автомобілі лише за талонами. Про це повідомив партизанський рух "Атеш" у своєму офіційному Telegram-каналі в суботу, 16 вересня.

У повідомленні йдеться: "Наші агенти передають інформацію про труднощі з пальним по всьому Криму. На заправках відмовляють у продажі дизпального та 95-го бензину, дозволяють заправляти лише за наявністю талонів".

📌Вартість пального на півострові зараз перебуває на рівні 15-30% вище, ніж на АЗС на росії.

📅 Як раніше повідомлялося, регіони росії також стали свідками пустих АЗС, і це стосується не лише бензинів марок АІ-95 і АІ-92, на які вже було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, але також дизельного пального.

📅Нещодавно формальний лідер Республіки Білорусь, олександр лукашенко, поспішив запевнити поки що президента російської федерації, путіна, що Білорусь виконала вимогу росії та поставила 60 тисяч тонн бензину та дизельного пального.