Уночі 17 вересня 2023 року знищено 12 повітряних цілей

Уночі 17 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БпЛА.
Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу:
🛬 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” атакували з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда);
🚀 10 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 випущені з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса.
Основний напрямок удару – південь Одещини. По маршруту слідування ракет та БпЛА працювала протиповітряна оборона.
До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.
💥В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 12 повітряних цілей:
🛬 6 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”;
🚀 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
Зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині, працює ДСНС, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації.
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