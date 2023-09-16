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Суспільна думка
Події
17 вересня 2023, 13:59

Наслідки ворожої атаки рф: ракети влучили по підприємству у Харкові та на Одещині

У ніч на 17 вересня війська російської федерації здійснили черговий обстріл по Україні. Зафіксовано влучання ворожих ракет у місті Харкові та на території Одеської області.

За словами голови Харківської ОВА, Олега Синєгубова, у Харкові було зафіксовано влучання чотирьох керованих ракет з системи ППО С-300, які приземлились у будівлю цивільного підприємства, спричинивши пожежу.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, також було зафіксовано влучання російських ракет на територію цивільного аграрного підприємства на Одещині. На місці події працювала Державна служба з надзвичайних ситуацій.

🚀В підсумку, – ППО зуміли збити 12 з 16 повітряних цілей, які були запущені російськими окупантами.

❗ Важливо відзначити, що російські окупанти використали змішаний тип атаки по Україні, а така тактика говорить про те, що ворог готувався до неї протягом певного часу.

📌Наталія Гуменюк, речниця ОК "Південь", зазначила, що окупанти намагаються виснажити системи протиповітряної оборони України, використовуючи складні маневри ракет.

Змішаний тип атаки також свідчить про те, що ворог шукав ефективну тактику проти українських сил оборони.

Джерело: "Харківська ОВА, Повітряні Сили ЗСУ, ОК 'Південь'."
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