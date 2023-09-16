Канада надасть $24,5 (33 мільйонів канадських доларів) на ППО для України

17 вересня 2023, 17:43

Міністр національної оборони Канади, Білл Блер, оголосив про пожертву в розмірі 33 мільйонів канадських доларів ($24,38 мільйона) до Міжнародного фонду для України. Цей фонд очолюється Великою Британією і займається закупівлею військової допомоги для України. Про це повідомляє Європейська правда.

Згідно з оголошенням, кошти від Канади будуть спрямовані на придбання "сотень зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх систем, необхідних для захисту критично важливої національної інфраструктури України".

Ця сума буде виділена з нового фінансування військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, яке було оголошено канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо під час його візиту до Києва в червні.

📅Міністерство оборони Канади також нагадало, що загальна сума канадської допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення російської федерації складає понад 8 мільярдів доларів, зокрема понад 1,8 мільярда було витрачено на військову допомогу.

У межах цієї допомоги Канада надала Україні ракети AIM-7, 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, основні бойові танки Leopard 2A4 і броньовану ремонтно-евакуаційну машину, зенітно-ракетну систему NASAMS із боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і боєприпаси до них, камери для безпілотників з високою роздільною здатністю, зимовий одяг тощо.

📌Також слід відзначити, що Канада, разом з іншими країнами, підписала заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації винищувачів F-16 разом із Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією.