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Суспільна думка
Події
17 вересня 2023, 20:15

Херсонщина знову під обстрілом росіян, є загиблі та поранені

У неділю, 17 вересня російські окупанти обстріляли Херсонщину. В результаті цієї атаки одна людина загинула, також є поранені. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

📢За повідомленням, обстріл відбувся близько 15:00 і вдарив по Білозерській громаді Херсонського району. Унаслідок цього загинув 69-річний чоловік, який перебував у дворі свого будинку. Також було пошкоджено не менше п'яти приватних будинків і господарських споруд.

📢Голова Херсонської ОВА, Олександр Прокудін, підтвердив, що обстріл стався близько 14:50 і спрямовувався на Томіну Балку в Білозерському районі. Трагічно загинув чоловік 1954 року народження. Прокудін додав, що отримані травми виявилися занадто важкими. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Крім цього, обстріл також відбувся у Садовому, де правоохоронець отримав травму спини. Йому надали медичну допомогу, і зараз його стан здоров'я стабільний.

❗Небезпечною залишається ситуація із мінуванням полів у Херсонській області.

Джерело: "Херсонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура"
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