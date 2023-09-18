Ситуація щодо російського вторгнення на 18.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 620 окупантів, знищили 24 артсистеми та 6 ББМ — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 272940 (+620) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4623 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)
- артилерійських систем ‒ 6027 (+24)
- РСЗВ ‒ 776 (0)
- засоби ППО ‒ 525 (+2)
- літаків ‒ 315 (0)
- гелікоптерів ‒ 316 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4769 (+27)
- крилаті ракети ‒ 1462 (+7)
- кораблі / катери ‒ 20 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8571 (+34)
- спеціальна техніка ‒ 901 (+5)
Дані уточнюються.
Разом переможемо!