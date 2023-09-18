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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 вересня 2023, 13:07

Ситуація щодо російського вторгнення на 18.09.2023

Українські захисники за добу ліквідували 620 окупантів, знищили 24 артсистеми та 6 ББМ — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 272940 (+620) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 4623 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8834 (+6)
  • артилерійських систем ‒ 6027 (+24)
  • РСЗВ ‒ 776 (0)
  • засоби ППО ‒ 525 (+2)
  • літаків ‒ 315 (0)
  • гелікоптерів ‒ 316 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4769 (+27)
  • крилаті ракети ‒ 1462 (+7)
  • кораблі / катери ‒ 20 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 8571 (+34)
  • спеціальна техніка ‒ 901 (+5)

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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