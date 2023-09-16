18 вересня 2023, 13:22 У ніч на 18 вересня 2023 року знищено 18 “Shahed-136/131” та 17 крилатих ракет У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. 🛬 «Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей. 💥 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. 🚀 Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області. Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. 💥 Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 18.09.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com