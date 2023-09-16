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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 вересня 2023, 13:22

У ніч на 18 вересня 2023 року знищено 18 “Shahed-136/131” та 17 крилатих ракет

У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

🛬 «Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

💥 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

🚀 Пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

💥 Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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