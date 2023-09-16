Священника УПЦ МП та колишнього «регіонала» судитимуть за колабораціонізм – СБУ

18 вересня 2023, 13:43

СБУ зібрала докази незаконної діяльності священника УПЦ МП та колишнього представника партії регіонів, які співпрацюють із загарбниками у так зв. «адміністрації Міловського району лнр». Цей незаконний «орган влади» окупанти створили на території Старобільського району на Луганщині.

📌Задокументовано, що настоятель храму московського патріархату, який одночасно був старостою сіл Морозівка, Зоринівка та Шелестівка, вітав російську окупацію і погодився на призначення начальником так зв. «відділу життєзабезпечення с. Морозівка».

Він допомагає агресору утримувати окупаційний режим на Луганщині та охоче бере участь у медійних акціях роспропаганди.

📌Другий зловмисник – у минулому голова Великоцької сільради й представник проросійської «партії регіонів». Він отримав від окупантів посаду «начальника відділу життєзабезпечення с Великоцьк адміністрації Міловського району лнр».

Окупаційний чиновник вступив до путінської партії «единая россия» і взяв участь у псевдовиборах, які рашисти щойно провели на тимчасово окупованих територіях.

❗СБУ задокументувала протиправну діяльність цих осіб. Матеріали кримінальних проваджень за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

❗Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.

❗Правопорушників оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.