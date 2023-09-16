Про наслідки ворожої атаки на Хмельниччину повідомили в ОВА

У Хмельницькій області вранці понеділка, 18 вересня, під час ворожої атаки стався вибух, який призвів до пошкодження дахів і вікон в кількох будинках та залізничної колії. Про це заявив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, Сергій Тюрін.
"Сьогодні вранці, під час повітряної тривоги було чутно вибухи — це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає", - написав Тюрін у соцмережах.
Крім того, було зафіксовано падіння уламків і два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу на підприємстві успішно ліквідовано.
✅Наразі розпочато роботи з відновлення пошкодженої залізничної колії.
📅Важливо зазначити, що ця подія стала другим випадком атаки на Хмельниччину, про яку повідомлялось протягом останніх днів.