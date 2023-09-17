Авдіївка та Торецьк під обстрілом військ рф, є загиблі та поранені серед цивільних

18 вересня 2023, 16:35

Сьогодні, 18 вересня, відбувся ворожий обстріл Авдіївки та околиць біля Торецька в Донецькій області, є загибелі та поранення серед мирного населення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

🕢Зазначається, що атака сталась вранці близько 7:30, коли війська рф обстріляли селище Північне, що розташоване поруч з Торецьком. Імовірно, атака проводилася з артилерії.

"Від розриву ворожого снаряда загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий житель під час атаки перебував на вулиці й дістав осколкове поранення грудної клітки", - йдеться у повідомленні.

Декілька годин потому, о 11:45, російські війська здійснили авіаракетний удар по Авдіївці, де на подвір'ї одного з домоволодінь загинула жінка.

Повідомляється також, що в результаті обстрілів у населених пунктах зруйновані приватні будинки та автомобіль.