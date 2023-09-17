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Суспільна думка
Події
18 вересня 2023, 16:52

Чергова атака росіян на Берислав, є поранені серед цивільних

Уранці 18 вересня російські війська здійснили атаку на Берислав, Херсонської області, за допомогою безпілотника. Постраждали четверо місцевих жителів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти цілеспрямовано атакували місце скупчення людей, скинувши вибухівку поблизу місцевої автостанції. Поранені — це троє чоловіків, 75, 56 та 73 роки, а також 67-річна жінка. Усі постраждалі зараз перебувають у лікарні. Медики надають їм допомогу", - повідомляє Прокудін.

📌Також відзначено, що надійшло повідомлення про обстріл Миколаївки, що стався вчора ввечері. Внаслідок атаки російських сил, – були пошкоджені приватні будинки місцевих жителів, також загинув 40-річний чоловік, а ще один — отримав поранення.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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