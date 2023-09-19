Ситуація щодо російського вторгнення на 19.09.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 273,4 тис. осіб, знищено понад 6 060 артсистем ворога — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 273460 (+520) осіб,
- танків ‒ 4628 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17) од,
- артилерійських систем – 6062 (+35) од,
- РСЗВ – 778 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 526 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1479 (+17),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 903 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!