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Суспільна думка
Події
19 вересня 2023, 13:28

У ніч на 19 вересня 2023 року знищено 27 «Shahed-136/131»

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

💪В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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