19 вересня 2023, 13:28 У ніч на 19 вересня 2023 року знищено 27 «Shahed-136/131» У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”. Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу. 💪В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 19.09.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com