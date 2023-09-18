Двом «високопосадовцям лнр» повідомлено про підозру у колабораціонізмі

19 вересня 2023, 13:51

СБУ задокументувала діяльність чергових «високопосадовців» так званої «лнр» та повідомила їм про підозру в колабораційній діяльності.

📌Один зі зловмисників з грудня 2022 року обіймає посаду «руководителя администрации главы лнр».

До цього він встиг вислужитись перед «кураторами», співпрацюючи з ними у незаконно створених «владних структурах».

Нині чиновник забезпечує представлення так зв. «лнр» у федеральних органах держави-агресора, надає вказівки керівникам місцевих «адміністрацій», організовує підготовку проєктів «указів» ватажка фейкової «лнр» тощо.

📌Другою фігуранткою є колишня начальниця управління економічного розвитку Сєвєродонецької ВЦА.

Улітку 2022 року, після окупації міста, чиновниця повернулася до Сєвєродонецька і продемонструвала лояльність «новій владі».

Загарбники призначили її «заместителем главы администрации города Северодонецка лнр».

Під наглядом окупантів колаборантка виконує в міській «адміністрації» керівні функції, підпорядковує життя Сєвєродонецька державі-терористу.

✔Слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях продовжують досудове розслідування за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.