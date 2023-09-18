19 вересня 2023, 14:27 По Куп’янскьку росія здійснила авіаудар, троє загиблих У Куп'янську, внаслідок удару росії керованою авіабомбою по місту, загинули троє людей. Про це, у вівторок, 19 вересня, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. 📢За словами голови адміністрації: «Російські окупанти здійснили черговий воєнний злочин проти мирного населення Харківщини. Сьогодні ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп'янськ. Внаслідок цього удару загинули троє цивільних людей. Наразі на місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється» ❗Слід зазначити, що Куп'янськ перебував під російською окупацією з 27 лютого до 10 вересня 2022 року. У серпні 2023 року, через загострення обстановки та посилення обстрілів, на Куп'янському напрямку оголосили обов’язкову евакуацію. Джерело: "Харківська ОВА" irtafax.com