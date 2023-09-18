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Суспільна думка
Події
19 вересня 2023, 15:15

Нікополь та Кривій Ріг був під ворожим обстрілом: руйнування, пожежі та постраждалі

За останніми даними, російська федерація продовжує здійснювати атаки на Нікопольщину в Дніпропетровській області. З вечора 18 вересня. країна-агресор ще двічі цілила по регіону. Голова обласної військовї адміністрації (ОВА) Сергій Лисак повідомив про артилерійський обстріл, який окупанти здійснили по Нікополю та Марганецькій громаді.

📌У результаті цієї ворожої атаки був поранений 71-річний чоловік, який наразі перебуває в лікарні та відновлюється від середньої тяжкості поранень. Крім цього, 6 приватних будинків, господарська будівля та гараж були пошкоджені. Також в результаті обстрілу були пошкоджені лінії електропередач і газопровід.

📌Тієї ж ночі в Кривому Розі стався вибух, в результаті якого загорілася багатоповерхова будівля. Пожежу вдалося загасити, але вибухова хвиля пошкодила фасади трьох інших багатоповерхових будинків. Крім цього, вранці наші захисники збили ворожий безпілотник, підкреслив голова ОВА Сергій Лисак.

«Вночі 19 вересня у Криворізькому районі було неспокійно. У місті Кривий Ріг вночі пролунав вибух, внаслідок якого сталася пожежа у багатоповерховій будівлі. Співробітники ДСНС займання загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади кількох навколишніх багатоповерхівок. В інших громадах Криворіжжя без надзвичайних подій. Дякуємо за це нашим Збройним Силам України», – повідомив Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації.

Джерело: "Дніпропетровська ОВА"
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