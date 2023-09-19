Два літаки та вертоліт підірвали під москвою – ГУР

20 вересня 2023, 12:45

Невідомі диверсанти вчинили неочікувані вибухи на аеродромі Чкаловський, розташованому в московській області на росії. Інцидент, під час якого були пошкоджені два літаки та один вертоліт, стався 18 вересня. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України у середу, 20 вересня.

"На аеродромі базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" та спеціальні літаки (літаки-розвідники)", – йдеться в повідомленні розвідників.

Диверсанти, за словами ГУР, розмістили вибухівку, яка призвела до підриву літаків Ан-148 та Іл-20 (обидва відносяться до 354-го авіаполку спеціального призначення), також вертольота МІ-28Н, який активно використовувався для збиття ударних дронів над московською областю.

"Пошкодження літаків не дозволять розраховувати на їх швидке відновлення. У гелікоптера вибухом пошкоджено хвостову частину. Ще один Ан-148, який перебував поруч з іншими на стоянці, отримав незначні ушкодження", – зауважили в ГУР.