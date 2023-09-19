На Луганщині російські війська застосували авіабомби ФАБ-500, загинула жінка

20 вересня 2023, 17:17

Село Невське в Луганській області було обстріляне російськими військами авіаційними бомбами. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Також повідомлялось, що "окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському вчора о другій половині доби. На території села сталися 25 вибухів", - зазначили в ОВА.

Російські війська також двічі застосували авіаційні бомби ФАБ-500. Ці напади призвели до загибелі 85-річної жінки, яка отримала смертельні травми голови. Крім того, її будинок був повністю зруйнований внаслідок обстрілу.

Додатково, російські окупанти нанесли авіаційні та артилерійські удари по населеному пункту Білогорівка.

📅 Раніше було повідомлено про загибель 75-річного чоловіка на Луганщині також через російський обстріл.

📅Нагадаємо, що раніше російські війська атакували 12 населених пунктів на Донеччині, спричинивши численні поранення серед мирного населення.

* фото ілюстративне