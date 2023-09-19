Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 вересня 2023, 17:17

На Луганщині російські війська застосували авіабомби ФАБ-500, загинула жінка

Село Невське в Луганській області було обстріляне російськими військами авіаційними бомбами. Внаслідок чого загинула жінка. Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації.

Також повідомлялось, що "окупаційні війська відкрили артилерійський вогонь по Невському вчора о другій половині доби. На території села сталися 25 вибухів", - зазначили в ОВА.

Російські війська також двічі застосували авіаційні бомби ФАБ-500. Ці напади призвели до загибелі 85-річної жінки, яка отримала смертельні травми голови. Крім того, її будинок був повністю зруйнований внаслідок обстрілу.

Додатково, російські окупанти нанесли авіаційні та артилерійські удари по населеному пункту Білогорівка.

📅 Раніше було повідомлено про загибель 75-річного чоловіка на Луганщині також через російський обстріл.

📅Нагадаємо, що раніше російські війська атакували 12 населених пунктів на Донеччині, спричинивши численні поранення серед мирного населення.

* фото ілюстративне

Джерело: "Луганська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: