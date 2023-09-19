Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Економіка
20 вересня 2023, 17:50

Заборона ввозу на овочі та фрукти з Польщі не планується в Україні - Качка

Україна не планує вводити ембарго на постачання польських овочів та фруктів і сподівається на досягнення угоди в цьому питанні. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка під час інтерв'ю радіостанції RMF24.

"Я очікую, що не буде українського ембарго на польські яблука та овочі", - сказав він.

Качка зауважив, що можливість введення ембарго на ввезення в Україну польських яблук, томатів, цибулі та капусти розглядається як останній захід, і головною метою є досягнення угоди з польською стороною.

"Планом А є пошук домовленості. Ми представили механізм спільного контролю за чотирма продовольчими продуктами (пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник - ред.), щоб захистити інтереси польських фермерів", - сказав Качка, додавши, що Україна відступає від ідеї "спільної заборони".

"Вирішувати, скільки цього зерна впустити на свій ринок, буде Польща", - додав чиновник.

📅Нагадаємо, раніше Тарас Качка анонсував, що Україна розпочне процес подання позову до Світової організації торгівлі проти Угорщини, Польщі та Словаччини через продовження ними заборони на ввезення українського зерна після 15 вересня, порушуючи рішення Єврокомісії. Крім того, чиновник повідомив, що Київ може вжити заходів у відповідь до дій Варшави та запровадити заборону на імпорт овочів та фруктів з Польщі.

Джерело: "RMF24"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: