Заборона ввозу на овочі та фрукти з Польщі не планується в Україні - Качка

20 вересня 2023, 17:50

Україна не планує вводити ембарго на постачання польських овочів та фруктів і сподівається на досягнення угоди в цьому питанні. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка під час інтерв'ю радіостанції RMF24.

"Я очікую, що не буде українського ембарго на польські яблука та овочі", - сказав він.

Качка зауважив, що можливість введення ембарго на ввезення в Україну польських яблук, томатів, цибулі та капусти розглядається як останній захід, і головною метою є досягнення угоди з польською стороною.

"Планом А є пошук домовленості. Ми представили механізм спільного контролю за чотирма продовольчими продуктами (пшениця, ріпак, кукурудза, соняшник - ред.), щоб захистити інтереси польських фермерів", - сказав Качка, додавши, що Україна відступає від ідеї "спільної заборони".

"Вирішувати, скільки цього зерна впустити на свій ринок, буде Польща", - додав чиновник.

📅Нагадаємо, раніше Тарас Качка анонсував, що Україна розпочне процес подання позову до Світової організації торгівлі проти Угорщини, Польщі та Словаччини через продовження ними заборони на ввезення українського зерна після 15 вересня, порушуючи рішення Єврокомісії. Крім того, чиновник повідомив, що Київ може вжити заходів у відповідь до дій Варшави та запровадити заборону на імпорт овочів та фруктів з Польщі.