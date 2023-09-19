Підозру повідомлено віталію невеселому лідеру партії окупантів «новые люди» на Луганщині

20 вересня 2023, 21:21

СБУ підозрює в колабораційній діяльності керівника офісу «регионального отделения» російської партії «новые люди» в окупованому Сєвєродонецьку, який проводить систематичну інформаційно-пропагандистську діяльність на користь агресора.

Йдеться про віталія невеселого – колишнього боксера та учасника проросійського руху «патріоти за життя», а нині частого гостя російських пропагандистських телепрограм, який схвалює збройну агресію рф проти України та військові злочини окупантів.

У травні цього року він очолив «регіональний офіс» прокремлівської партії «Новые люди» і узяв участь у фейкових виборах, які загарбники провели на тимчасово захопленій території.

Раніше повідомлялося, що «Новые люди» входять до запровадженого СБУ переліку партій та громадських об’єднань, які підтримують війну проти України. Її діяльність у нашій країні заборонена.

✅Задокументовано, що у співпраці з ворогом невеселий проводить акції політичного характеру на підтримку окупаційного режиму.

В якості представника російської політсили, він чинить безпосередній вплив на інформаційну повістку в окупованому Сєвєродонецьку, особисто бере участь у масових заходах, святкуваннях, піар-акціях російських політиків, які приїжджають до окупованого Сєвєродонецька, тощо.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (організація заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України).

❗ Колаборанту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Триває документування незаконної діяльності лідерів інших осередків російських політсил на тимчасово захопленій території Луганської області.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.