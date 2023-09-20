Ситуація щодо російського вторгнення на 20.09.2023

За добу Сили оборони знищили 34 артсистеми та 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога, загальні втрати рф становлять орієнтовно 273 980 осіб — Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 273980 (+520) осіб,
- танків ‒ 4635 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17) од,
- артилерійських систем – 6096 (+34) од,
- РСЗВ – 779 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 526 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
- крилаті ракети ‒ 1479 (+0),
- кораблі/катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
- спеціальна техніка ‒ 906 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!