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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 вересня 2023, 12:53

Ситуація щодо російського вторгнення на 20.09.2023

За добу Сили оборони знищили 34 артсистеми та 37 БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога, загальні втрати рф становлять орієнтовно 273 980 осіб — Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 273980 (+520) осіб,
  • танків ‒ 4635 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8868 (+17) од,
  • артилерійських систем – 6096 (+34) од,
  • РСЗВ – 779 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 526 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4821 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1479 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8633 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 906 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генштаб ЗСУ"
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