20 вересня 2023, 13:20 У ніч на 20 вересня 2023 року знищено 17 «Shahed-136/131» У ніч на 20 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. 🛬 Усього зафіксовано пуски кількох груп ударних БпЛА (за попередніми даними близько 24) з південно-східного та північного напрямків. 💥 В результаті бойової роботи 17 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження. На жаль, є кілька влучань у нафтопереробний завод на Полтавщині, внаслідок чого роботу підприємства тимчасово зупинено. Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на 20.09.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com