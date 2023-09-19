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Суспільна думка
Кримінал
20 вересня 2023, 13:31

До 13 років ув’язнення засуджено очільника окупаційної «поліції» з Луганщини

За матеріалами Служби безпеки України ще одного колаборанта з Луганщини визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та заочно засуджено до тривалого терміну позбавлення волі.

Зловмисником є мешканець Станиці Луганської, який у червні 2022 р. дав загарбникам добровільну згоду на призначення «начальником оперативного відділення Станично-Луганського РВ мвс лнр».

Раніше він працював в органах МВС України, однак звільнився перед початком російсько-української війни.

Зрадник прийняв присягу на вірність «народу лнр». Пізніше, в якості начальника «поліції», він і сам приймав присягу у нових колаборантів, які вступили на «службу» до окупантів і нині допомагають ворогу в підтриманні «нових порядків» та придушенні опору агресору.

Юр’ївський районний суд Дніпропетровської області призначив правопорушнику покарання – 13 років ув’язнення з позбавленням права обіймати будь-які посади у правоохоронних органах, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком 15 років, з конфіскацією усього майна.

Наразі зловмисник переховується на тимчасово окупованій території Луганщини, тому до нього застосовано спеціальну процедуру заочного засудження.

Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дати затримання злочинця.

Наразі він перебуває у розшуку.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Джерело: "СБУ в Луганській області"
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