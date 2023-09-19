Куп’янськ: восьмеро загиблих після російського удару

20 вересня 2023, 14:45

Сьогодні, 20 вересня, в Куп'янську Харківської області завершилися оперативні заходи екстрених служб на місці вибуху. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв вибуху зросла.

"На жаль, знайдено тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Куп'янську становить вісім людей — шість чоловіків та дві жінки. Двоє загиблих — волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удар ракетою Гром-Е1", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, у вівторок, 19 вересня, російські війська вдарили керованою авіабомбою по Куп’янську Харківської області, і увечері було відомо про загибель шести осіб.