На Запоріжжі росіяни атакували дроном машину шведських журналістів

20 вересня 2023, 16:54

У Запоріжжі, російські війська атакували автомобіль знімальної групи шведського телеканалу TV4 за допомогою дронів. Про це повідомив TV4.

За інформацією видання, атака сталася о 11:30 у вівторок, 19 вересня. Репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек встигли вийти з автомобіля до моменту удару і не постраждали.

Журналіст Йоган Фредрікссон наголосив: "Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було".

Проте, в результаті удару, поранення отримали український продюсер Олександр Павлов та двоє українських поліцейських. Автомобіль і обладнання знімальної групи були повністю знищені.

Іноземні журналісти прибули до Запорізької області для створення матеріалу про український контрнаступ і отримали дозвіл від поліції. Команда TV4 пройшла низку навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.

📢На цей інцидент відреагував і прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, назвавши його "жахливим".

Українське Міністерство закордонних справ також висловило свою позицію. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна засуджує атаку росії, додавши: "Всі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один військовий злочин росії проти журналістів." – написав він у Twitter.

📈За підтвердженими даними, з початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну в зоні бойових дій і внаслідок російських обстрілів загинуло понад 20 українських та іноземних журналістів, а десятки інших медійних працівників отримали поранення.